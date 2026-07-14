Омскую кофейню рядом с будущим рестораном Басты выставили на продажу

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На улице Ленина, в центре Омска, продают действующее заведение «Рудаков кофе». Оно расположено в пространстве «Люба, давай!» и работает в формате «напиток с собой». Специализируется на клубнике в шоколаде и авторских десертах.

За бизнес просят 4,95 млн рублей. В комплект входит павильон кофейни и оборудование. Автор объявления также уточнил, что договор аренды земли заключен на пятилетний срок. Ежемесячная чистая прибыль точки составляет 200 тысяч рублей. Главным аргументом для покупателей продавец назвал скорое открытие поблизости ресторана «Фрэнк бай Баста» известного исполнителя репа Василия Вакуленко. Интересное соседство должно увеличить поток клиентов.

Владелец реализует «Рудаков кофе» из-за желания сосредоточиться на других проектах.

Напомним, ранее в этом же пространстве закрылись три заведения.

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