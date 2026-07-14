Освобожденный из плена молодой омич будет учиться на речника

Фото предоставила пресс-служба депутата Госдумы ФС Российской Федерации Оксаны Фадиной

В апреле 2025 года участник спецоперации Илья Камагоров вернулся из плена домой в Омск. Парень подал документы в местный институт водного транспорта. Как уточнила пресс-служба депутата Госдумы РФ Оксаны Фадиной, сибиряк рассчитывает на бюджетное место в вузе, планирует стать речником и работать на гражданском флоте.

«Я мечтал об этом с самого детства, а потом как-то мечта пропала, и я вернулся к ней ближе к увольнению из армии. Пришел к выводу, что нужно учиться <...>. Нужно развиваться, расти дальше, чтобы все было в этой жизни хорошо», — поделился своими мыслями Илья Камагоров.

Для поступления молодой человек выбрал направление «Судоходство».

Директор института Татьяна Никишина отметила, что среди абитуриентов становится все больше участников СВО. Бойцы, как и их дети, имеют право поступать по специальной квоте, закрепленной в статье №71 закона «Об образовании в Российской Федерации».

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