Омский велосипедист Артем Шестаков взял бронзу Кубка России

Фото: академия велоспорта / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

Омич Артем Шестаков завоевал бронзовую медаль на Кубке России по велоспорту на треке. Состязания устроили в Туле в период с 10 по 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Омской области.

В индивидуальной гонке преследования на 3 км среди мужчин сибиряк оказался третьим. Победу одержал Мирослав Суятин, представляющий Тульскую область и ДНР. Серебро взял Даниил Тлюстангелов из Республики Адыгея. На турнире разыграли награды также среди женщин, юниоров и юниорок.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что из «Иртыша» ушли 20 футболистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нового защитника «Авангарда» привела в хоккей воспитательница детсада

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru