Омский велосипедист Артем Шестаков взял бронзу Кубка России

Омич Артем Шестаков завоевал бронзовую медаль на Кубке России по велоспорту на треке. Состязания устроили в Туле в период с 10 по 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Омской области.
В индивидуальной гонке преследования на 3 км среди мужчин сибиряк оказался третьим. Победу одержал Мирослав Суятин, представляющий Тульскую область и ДНР. Серебро взял Даниил Тлюстангелов из Республики Адыгея. На турнире разыграли награды также среди женщин, юниоров и юниорок.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что из «Иртыша» ушли 20 футболистов.
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