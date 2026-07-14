Омск готовится к масштабному празднованию 20-летия Успенского собора

Фото: аккаунт «Собор Успения» во «ВКонтакте»

В Омске стартовала подготовка к празднованию 20-й годовщины возрождения Успенского кафедрального собора. Юбилейную дату планируют отметить в 2027 году. Об этом рассказали в правительстве области.

На установочном совещании власти обсудили взаимодействие с местной епархией, учреждениями культуры, общественниками, деловым сообществом. Сопредседателем оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий стал митрополит Омский и Прииртышский Дионисий.

Напомним, Успенский собор возвели в конце 19-го столетия по проекту Эрнеста Вирриха. Первый камень в основание храма заложил будущий император Николай II. Постройку на Соборной площади разрушили в 1935 году, а восстановили в 2007-м.

Ранее мы писали, что 26 июля в Омске пройдет всенародный крестный ход в честь дня Крещения Руси.

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