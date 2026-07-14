В Одесском районе сгорели жилой дом и хозпостройки

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Вчера, 13 июля, в селе Одесское вспыхнули жилой дом и хозяйственные постройки. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

К моменту прибытия огнеборцев кровля здания и веранды уже горели. Полностью были охвачены пламенем расположенные рядом помещения. Площадь возгорания составила 178 м².

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На месте происшествия отработали 11 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций. Привлекались и работники пожарно-спасательной службы региона. Использовались 3 единицы спецтехники. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:01.

Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают дознаватели.

Ранее мы писали, что в доме на проспекте Комарова подросток поджег лифт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнеомском районе пожар уничтожил хозпостройку

«Срочно готовим зонтики!»: в Омской области резко изменится погода

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru