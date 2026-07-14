В Одесском районе сгорели жилой дом и хозпостройки

Вчера, 13 июля, в селе Одесское вспыхнули жилой дом и хозяйственные постройки. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
К моменту прибытия огнеборцев кровля здания и веранды уже горели. Полностью были охвачены пламенем расположенные рядом помещения. Площадь возгорания составила 178 м².
На месте происшествия отработали 11 сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций. Привлекались и работники пожарно-спасательной службы региона. Использовались 3 единицы спецтехники. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:01.
Пострадавших нет. Причину ЧП устанавливают дознаватели.
Ранее мы писали, что в доме на проспекте Комарова подросток поджег лифт.
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