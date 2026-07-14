Охотник из Тевризского района ответит за отстрел двух лосих

Прокуратура Тевризского района Омской области направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте на двух самок лося. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 14 июля.
Животных мужчина отстрелил в марте 2026 года с применением нарезного оружия. Преступление было совершено у озера Малый Карасук. Ущерб природе оценили в 800 тысяч рублей. По ходатайству следствия суд арестовал ВАЗ-2121 охотника, снегоход и прицеп, которые использовались при добыче лосих.
Обвиняемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Большереченском районе водитель оскорблял полицейских из окна авто
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru