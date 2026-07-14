В Большереченском районе водитель оскорблял полицейских из окна машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья участка №98 в Большереченском районе Омской области вынес приговор 57-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье 319 УК РФ за оскорбление представителя власти. Подробностями поделились в прокуратуре региона 14 июля.

Через открытое боковое окно автомобиля мужчина неоднократно выкрикивал грубую нецензурную брань в адрес инспекторов ДПС. Свою вину фигурант не признал. Суд назначил смельчаку наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, с сибиряка взыскали 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу полицейских.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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