Департамент архитектуры одобрил строительство огромной бани в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Кировском округе Омска начнется реконструкция бывшего жилого здания в районе улиц Верхнеднепровской и Тенистой. На его месте появится современный банный комплекс, общая площадь которого превысит 640 квадратных метров. Об этом сегодня сообщили городские власти.
Разрешение на проведение работ уже выдано профильным департаментом архитектуры и градостроительства. Преобразование фонда в объект культурно-бытового назначения позволит расширить спектр досуговых услуг для местных жителей. Посещение бани традиционно считается полезным для здоровья способом отдыха, способствующим снятию стресса и укреплению иммунитета. При этом специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасного использования подобных объектов, в том числе контроля за температурным режимом и временем пребывания в парной, чтобы избежать перегрева организма.
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