Курьер мошенников прилетел из Ставрополья в Омск ради миллиона рублей

Мужчина был задержан полицией в Омской области по статье 159 УК РФ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двадцатидвухлетнего жителя Чувашской Республики. Молодого человека задержали с поличным при попытке похитить один миллион рублей у жительницы поселка Ачаир Омской области. Ранее он успел обмануть двух пенсионеров в Ставропольском крае на сумму более полутора миллионов рублей. Подробности сегодня, 14 июля, сообщила региональная пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Несколько дней до задержания пожилая женщина вела телефонные переговоры с лжесотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники пытались запугать ее привлечением к ответственности, утверждая, что некие преступники завладели генеральной доверенностью на ее имя и пытаются похитить все сбережения и имущество. Мошенники якобы знали реквизиты ее документов и даже содержание составленного женщиной завещания. Для спасения средств ей предложили обналичить деньги и передать их курьеру для зачисления на безопасный счет.

Несмотря на первоначальный испуг, сельчанка начала сомневаться в правдивости услышанного. Для изобличения преступников она продолжила общение с ними под контролем полицейских, имитируя выполнение всех требований аферистов. В очередном разговоре женщина подтвердила мошенникам, что якобы сняла в банке миллион рублей и теперь ждет курьера для передачи денег. Спустя два дня злоумышленник прибыл по адресу проживания потерпевшей, где и был задержан оперативниками.

Задержка в два дня, как выяснилось в ходе следствия, возникла вследствие того, что курьеру нужно было прилететь в Омск из Сочи. В курортный город он приехал из Ставропольского края, где по указанию работодателей похитил у двух пенсионеров более полутора миллионов рублей. В этих случаях схема отличалась: лжесотрудники ФСБ, Центробанка и военной прокуратуры запугивали пожилых людей привлечением к уголовной ответственности за якобы финансирование террористов. В качестве доказательства невиновности потерпевшие передавали сбережения курьеру для некого декларирования.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями три и четыре статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в скором времени рассмотрит Омский районный суд.

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