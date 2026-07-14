Омский телефонный хулиган получил условный срок за ложное минирование аэропорта

Фото: Кирилл Янчицкий.

Облсуд оставил неудовлетворенной апелляцию по делу омича Дмитрия Григорьева о правонарушении в декабре 2025 года. Коллегия оставила тем самым без изменения и приговор ему в Советском райсуде.

Известно, что Григорьев осуждён за заведомо ложное сообщение о минировании аэропорта, совершённое из хулиганских побуждений (ч.2 ст.207 УК). Коллегия отклонила доводы его адвоката о малозначительности деяния и необходимости прекращения дела. Приговор уже вступил в силу.

Как сообщила пресс-служба облсуда, в декабре 2025 года фигурант позвонил по номеру экстренной службы «112» и сообщил о минировании здания Омского аэропорта имени Карбышева. Информация оказалась ложной. В результате сообщения здание проверяли Росгвардия, полиция, была привлечена бригада скорой помощи, прошла эвакуация работников, пассажиров и посетителей, нарушена работа порта.

Адвокат требовал прекращении дела, так как его якобы можно считать малозначительным не повлекшим тяжких последствий. Суд счел эти доводы несостоятельными. Отвлечение экстренных служб, эвакуация людей, угроза паники и срыв работы аэропорта сами по себе являются существенным нарушением и имеют общественную опасность.

Советский райсуд и так учел смягчающие обстоятельства: явку Григорьева с повинной, его полное признание вины, наличие на иждивении четырех малолетних детей, беременность сожительницы, его состояние здоровья. Наказание ему было назначено условное, три года лишения свободы с испытательным сроком в 1,5 года, а также взыскан материальный ущерб в пользу ведомств и организаций, сработавших вхолостую из-за его хулиганства.

Ранее КП-Омск писала, что в Омске оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за подменный номер.

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