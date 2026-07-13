В Омске открылся филиал крупного казахстанского завода к приезду президента

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области расширилось присутствие иностранного промышленного капитала. В минувшую пятницу в Едином государственном реестре юридических лиц появилась запись о регистрации компании с участием казахстанского учредителя.

Производственная площадка, открывшая торговый дом в регионе, является крупнейшим в соседнем государстве изготовителем подшипников для железнодорожной отрасли, вагоноремонтных депо, а также предприятий горнодобывающего, металлургического и химического секторов.

Новая организация выбрала основным видом деятельности неспециализированную оптовую торговлю. Пост руководителя филиала занял Роман Симонов.

Примечательно, что новое юридическое лицо создали буквально за две недели до начала «XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана», проведение которого запланировано в Омске на 24–25 июля 2026 года. Это событие станет важной площадкой для укрепления экономических связей и координации действий между регионами двух стран.

Расширение промышленного присутствия демонстрирует растущий интерес зарубежных партнеров к развитию инфраструктуры и производственной кооперации в Сибири.

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