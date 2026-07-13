Еще 129 миллионов Омская область получит на подготовку к зиме

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Омская области на подготовку к новому отопительному сезону получит дополнительные субсидии в сумме более 129 млн рублей от федерального бюджета. Они будут распределены по ключевым направлениям.

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В целом при поддержке президента и Народной программы партии «Единой России» регион на подготовку получит более 15 млрд рублей.

На обновление тепловых агрегатов, приобретение трубной продукции и ремонт инженерных сетей распределено 60 млн рублей, уточнил Хоценко. Еще более 69 млн предназначены для покупки топлива для объектов социальной сферы и компенсации межценовой разницы на ресурсы.

Комплексная подготовка к зимнему периоду продолжается во всех сельских районах области. Ведется ремонтная кампания, формируются нормативные запасы топлива, актуализируются схемы теплоснабжения, устраняются замечания, озвученные по итогам прошлого отопительного сезона.

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