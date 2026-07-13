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НовостиПроисшествия13 июля 2026 10:22

В Омске подросток устроил поджог лифта в многоэтажке на Левом берегу

Жильцы дома негодовали, что поджигателя они сами и поймали, но полиция по вызову якобы так и не приехала
Кирилл Янчицкий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из жильцов дома на проспекте Комарова, 1, в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте» написал жалобу на поджог пассажирского лифта в своем подъезде. По его информации, инцидент был 7 июля, сама же жалоба вышла 10 июля.

«Поджигателей поймали. Но полиция так и не приехала на место преступления. Обращались и 112, и в ОП №2. Доказательства есть. Надеюсь, прокуратура возьмет дело на контроль!», — написал омич в жалобе.

КП-Омск попросила комментарий пресс-службы областного УМВД с уточнением, действительно ли граждане вызывали полицию, а она в итоге не приехала.

«Школьник поджигал картон в кабине лифта. Открытого огня не было, с несовершеннолетним проводится профилактическая работа», — ответили нам в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Нижнеомском районе при пожаре сгорела хозпостройка.

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