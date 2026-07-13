Омский минобр озвучил причины, по которым выпускники пересдают ЕГЭ

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омской области прошли дополнительные дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору. В итоге региональный минобр сообщил, почему выпускники шли на такие пересдачи чаще всего.

В ведомстве пояснили: выбрать для пересдачи ребята могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету им аннулируют. Такая мера, инициированная президентом, позволила выпускникам улучшить результаты.

«Около двух тысяч выпускников текущего года воспользовались этой возможностью. Наибольшее количество выпускников выбрало для пересдачи обществознание — 469 человек, информатику — 340, профильную математику — 232, химию — 220, русский язык — 183, базовую математику — 126, биологию — 89.

Вчерашние школьники и поделились впечатлениями после экзаменов, и рассказали, почему решили пройти пересдачу.

Главный мотив у них — стремление набрать проходной балл для поступления в желаемый вуз. Ребята отмечали, что им не хватило нескольких баллов до необходимого, и пересдача стала возможностью увеличить итоговую сумму баллов, тем самым повысив шансы на успех в конкурсе.

«Хочется набрать больше баллов. Чем выше баллы, тем больше шансов поступить хотя бы на коммерческую основу», — сообщила выпускница школы № 30 Виктория Зубкова.

Примерно то же самое рассказал выпускник школы № 141 Антон Новиков, он пересдавал английский язык:

«Мне не хватило баллов для поступления в вузы. Чтобы появилась возможность подать документы, решил пересдать экзамен».

Отдельно стоит упомянуть случаи, когда на пересдачу выпускники пришли не из-за недостатка знаний, а из-за плохого самочувствия в первой волне: они уверены, что способны сдать явно лучше.

«В день экзамена я очень плохо себя чувствовала физически, поэтому была уверена, что могу написать значительно лучше», — рассказала выпускница школы № 77 Елизавета Харчик, также пересдававшая английский.

Также о причинах, которые привели к оценкам на ЕГЭ ниже желаемых, уже действующие абитуриенты пояснили: дело больше не в недостатке знаний, а в сдающих нервах.

Решение воспользоваться вторым шансом чаще всего принимается оперативно, в день получения результатов по тому или иному предмету.

Вопреки стереотипам, большинство опрошенных ведомством выпускников заявили, что не используют никаких талисманов и рассчитывают прежде всего на собственные знания и подготовку.

«Только настрой. Просто пришел с мыслью «Надо сдать — значит, надо», — высказался тот же Антон Новиков.

Добавим, тем временем, например, ОмГПУ сообщил, что на сегодня ему подали уже около 8 800 заявлений на программы бакалавриата очной и заочной форм обучения.

Ранее о том, что в Омске более 900 школьников пересдают ЕГЭ, мы уже писали.

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