В Омске у арены «Авангарда» пройдет экологическая акция

Фото: министерство молодежной политики Омской области

В Омске 14 июля у «G-Drive Арены» пройдет эколого-патриотическая акция «Особенности национальной уборки». Ее организаторами являются областное министерство природных ресурсов и экологии и фонд «Компас».

Организаторы приглашают сюда молодежь — людей от 14 до 35 лет. По замыслу событие поможет не только навести порядок в Омске, но и раскрыть культурные особенности региона. Начнется акция в 18:00. Как видим, название акции явно придумано по аналогии с популярнейшими комедиями «Особенности национальной охоты / рыбалки».

Всех участников будут ждать на территории парковки на улице Шаронова вблизи арены. многофункционального спортивного комплекса «G-Drive Арена».

Регистрация на участие в акции проходит на сайте Росмолодежи, уточнила

пресс-служба областного министерства молодежной политики.

Ранее КП-Омск сообщала, что омичи сдали на переработку больше 25 тонн шин за время экоакции «Второй заезд».

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