За сутки один человек в ДТП на омских дорогах погиб, больше 10 получили травмы

Фото: УМВД по Омской области

За сутки 12 июля в Омской области на дорогах было зарегистрировано семь аварий с пострадавшими. В них один человек погиб, а 11 получили травмы, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Отметим, что сразу 11 травмированных за сутки это уже довольно выше среднего. В ходе надзорной деятельности инспекторы возбудили 595 административных дел за нарушения ПДД, из них за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования 16.

Пешеходы при этом нарушили ПДД 61 раз, водители допустили нарушение правил перевозки детей в 40 случаях.

Случай проезда на красный сигнал светофора был всего один. Нарушений правил проезда пешеходных переходов инспекторы зафиксировали 15.

Ранее мы писали, что в Омской области «Мазда» сама слетела на скорости в кювет, не столкнувшись ни с чем, а ее водитель погиб.

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