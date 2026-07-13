Нового защитника «Авангарда» в хоккей привела воспитательница детсада

Фото: ХК «Авангард»

Защитник «Авангарда» Кирилл Адамчук, пришедший в команду в это межсезонье, в разговоре с журналистами рассказал и о начале своей хоккейной биографии. Напомним, большую часть того разговора КП-Омск 11 июля уже публиковала.

— У вас интересная история о том, как вы начали заниматься хоккеем. Буквально привела вас туда воспитательница детского сада, это очень редкий пример, если не уникальный… Как это было?

— Детсад у нас был рядом с катком. На катке проходил набор. И на просмотр нас сводили всех, всю группу. И мальчиков, и девочек. Мы и на лед выходили. Хотя на коньках еще не стояли. Кому понравилось, те в итоге дальше и продолжили заниматься.

— Как изначально произошел выбор игрового амплуа между защитником и нападающим?

— Я это не решал, как тренер вначале поставил, так и пошло. Я сам не возражал, ребенок ведь еще был.

— Из «Динамо» в «Авангард» также перешел Артем Ильенко. С ним вы по ходу переговоров что-то обсуждали, обменивались мнениями?

— По сути вместе договаривались, приняли решение по отдельности. Да, то, насколько это хороший вариант продолжения карьеры, мы обсуждали.

Также Кирилла спросили об ожиданиях, когда в «Авангарде» молодого защитника Михаила Гуляева по ходу сезона главный тренер переводил в нападение, и, в связи с этим, готов ли и Кирилл к такому возможному варианту при необходимости. Игрок тактично ответил, что лучше все же, если каждый хоккеист в процессе будет заниматься своим прямым делом, а оборона в итоге будет надежной.

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