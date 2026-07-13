В Нижнеомском районе при пожаре сгорела хозпостройка

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Вчера, 12 июля, в деревне Лаврино Нижнеомского района вспыхнула хозяйственная постройка. Сообщение о ЧП поступило в 12:08. К моменту прибытия огнеборцев строение уже горело по всей площади, пламя охватило 300 м². Новость сообщило омское ГУ МЧС.

На месте инцидента работали шестеро сотрудников ведомства, спасатели использовали две единицы специальной техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 13:11. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас дознаватели министерства чрезвычайных ситуаций устанавливают причину пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Напомним, ранее мы писали, что в Омском районе из-за молнии вспыхнула газовая станция.

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