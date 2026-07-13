Омские налоговики перечислили в федеральный бюджет 33,5 млрд рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первые 2 квартала 2026 года в федеральный бюджет поступило 33,5 млрд рублей налогов и сборов из Омской области. Об этом сообщила 13 июля пресс-служба регионального управления ФНС.

Основную долю, 95,6%, сформировали налоги на добавленную стоимость (86,6%) и на прибыль (9,1%). Общий объем перечислений вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% или на 7,7 млрд рублей.

НДС увеличился на 34,3%, прибавив 7,4 млрд, а налог на прибыль вырос на 23,1% или на 569 млн рублей.

Поступления по налогу на доходы физических лиц также выросли на 18,7%, что составило 63 млн рублей. Положительная динамика зафиксирована по всем основным направлениям.

Ранее мы писали о закрытии в Омске трех офисов УФНС.

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