В Омском минкульте два замминистра сохранили должности до 2027 года

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В правительстве Омской области принято решение оставить без изменений руководящий состав регионального ведомства культуры. Исполняющий обязанности губернатора подписал распоряжение, согласно которому Ольга Безродная и Юлия Баландаева продолжат курировать работу министерства еще как минимум год.

Кадровых перестановок в омском министерстве культуры в ближайшее время не ожидается. С 11 июля срок полномочий двух ключевых заместителей руководителя ведомства официально продлен. Соответствующий документ завизировал врио губернатора Рустам Мингазов.

Как уточняется в распоряжении, контракты с Ольгой Безродной и Юлией Баландаевой пролонгированы на один год – теперь они будут действовать до 11 июля 2027 года. При этом первая из них занимает пост первого заместителя министра, вторая является просто заместителем.

Ольга Безродная трудится в структуре министерства уже два года. Интересно, что до прихода в ведомство она руководила омским историческим парком «Россия – моя история». В прошлом году ее повысили в должности, переведя из заместителей в первые замы.

Юлия Баландаева, в свою очередь, получила нынешний пост только в 2025 году. До этого она возглавляла управление финансов в региональном министерстве спорта.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru