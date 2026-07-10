ОмГТУ вошел в список ключевых инженерных вузов страны

Фото: Карина Чеснокова / предоставила пресс-служба ОмГТУ

Омский государственный технический университет официально включили в перечень вузов, обеспечивающих технологическое лидерство России. Обновленный список сформировало Минобрнауки по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Новость сообщила пресс-служба ОмГТУ 10 июля.

Всего в перечне 130 университетов, омский вуз вошел в дополнительный список из 92 образовательных организаций. Престижный статус открывает заведению доступ к федеральным проектам, допфинансированию и партнерству с высокотехнологичными предприятиями.

Ректор ОмГТУ Павел Корчагин подчеркнул, что сегодня политех работает как инженерный центр полного цикла (от фундаментальной науки до внедрения разработок на производствах). В университете уже действуют две Передовые инженерные школы, готовится третья. Вуз является сооснователем консорциума «Альянс университетов 1С» и входит в объединения по станкостроению и химической отрасли.

Следующий шаг для местного политеха — утверждение программы его развития, которая приведет образовательную, научную и инфраструктурную стратегии в соответствие с задачами технологического суверенитета страны.

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