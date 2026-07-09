Прокуратура проверяет обстоятельства утопления подростка в Калачинске

Фото: СУ СК России по Омской области

Прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего подростка в Калачинске. Как уточнили сообщили ведомстве, трагедия случилась 9 июля на реке Омь.

По предварительным данным, школьник находился на берегу со своими одноклассниками. Он зашел в воду, чтобы намочить ноги. Сильное течение затянуло мальчика на глубину и унесло, друзья не успели ничем помочь.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законов о профилактике безнадзорности. В случае выявления нарушений будут приняты меры. На контроле также находится ход расследования уголовного дела, возбужденного Калачинским межрайонным следственным отделом СК. Разбирательства идут в рамках статьи №109 УК РФ (часть 1) — «Причинение смерти по неосторожности».

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