Прокуратура проверяет обстоятельства утопления подростка в Калачинске

Прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего подростка в Калачинске. Как уточнили сообщили ведомстве, трагедия случилась 9 июля на реке Омь.
По предварительным данным, школьник находился на берегу со своими одноклассниками. Он зашел в воду, чтобы намочить ноги. Сильное течение затянуло мальчика на глубину и унесло, друзья не успели ничем помочь.
Прокуратура организовала проверку соблюдения законов о профилактике безнадзорности. В случае выявления нарушений будут приняты меры. На контроле также находится ход расследования уголовного дела, возбужденного Калачинским межрайонным следственным отделом СК. Разбирательства идут в рамках статьи №109 УК РФ (часть 1) — «Причинение смерти по неосторожности».
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