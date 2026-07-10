Жителю Кормиловки вменяют нападение на полицейского

СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело против 42-летнего жителя поселка Кормиловка. Мужчину обвинили в нападении на сотрудника полиции. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 10 июля.
По версии следствия, в понедельник, 6 июля, фигурант ударил рукой сотрудника МВД. Последний прибыл по вызову из-за бытового конфликта. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
За применение насилия к представителю власти по части 1 статьи 318 УК РФ сельчанину грозил тюремный срок до пяти лет.
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