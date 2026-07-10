За сутки пять человек травмировались в ДТП в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Омской области за сутки 9 июля на дорогах случилось шесть аварий с пострадавшими, где два человека погибли, а пять получили травмы. Таковы данные региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, при надзоре инспекторы возбудили 616 административных дел за нарушения ПДД, из них за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования шесть.
Нарушений ПДД, допущенных пешеходами, было 59. Случаев нарушения правил перевозки детей зафиксировали 25.
За проезд на красный сигнал светофора протоколов было выписано семь, а нарушений правил проезда пешеходных переходов случилось 30.
Ранее мы писали, что два человека погибли в аварии 9 июля на дороге из Колосовки в Тару. Это ДТП также вошло в статистику описанных суток.
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