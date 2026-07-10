За сутки пять человек травмировались в ДТП в Омской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области за сутки 9 июля на дорогах случилось шесть аварий с пострадавшими, где два человека погибли, а пять получили травмы. Таковы данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, при надзоре инспекторы возбудили 616 административных дел за нарушения ПДД, из них за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования шесть.

Нарушений ПДД, допущенных пешеходами, было 59. Случаев нарушения правил перевозки детей зафиксировали 25.

За проезд на красный сигнал светофора протоколов было выписано семь, а нарушений правил проезда пешеходных переходов случилось 30.

Ранее мы писали, что два человека погибли в аварии 9 июля на дороге из Колосовки в Тару. Это ДТП также вошло в статистику описанных суток.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru