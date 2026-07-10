Танцоры омского хора на «Славянском базаре» выступят в номере Олега Газманова

Фото: минкульт Омской области

Государственный академический Омский русский народный хор примет участие в XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» (6+) с 14 по 20 июля в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба областного минкульта 10 июля.

Один из крупнейших культурных форумов на постсоветском пространстве ежегодно объединяет ведущие творческие коллективы и солистов из разных стран мира, сохраняя свою главную миссию в виде укрепления дружбы, взаимопонимания и культурного сотрудничества между народами.

Хор выступит в роли амбассадора Культурной столицы-2026.

В юбилейном фестивале примут участие артисты более чем из 40 государств. Программа «Славянского базара» традиционно включает торжественные церемонии открытия и закрытия, концерты артистов эстрады, международные конкурсы, театральные, цирковые и хореографические проекты.

Омский русский народный хор представит сибирскую культуру сразу на нескольких площадках фестиваля.

Коллектив уже принимал участие в фестивале в 2019 году, тогда он покорил зрителей яркими сибирскими плясками и был удостоен специального диплома Постоянного Комитета Союзного государства «За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России».

Первым событием для омичей будет сольный концерт в Витебской областной филармонии 15 июля. На этой сцене сыграют нашумевшую постановку «Наследники Сибири» (6+), масштабное повествование о людях, создававших историю и характер Сибири.

16 июля хор поучаствует в торжественном открытии «Славянского базара в Витебске» на сцене Летнего амфитеатра. Безусловным украшением программы станет совместное исполнение с другими коллективами песни «Мы вам жадаем» белорусского автора Михаила Скрундзя. На сцену вместе с омичами здесь выйдут Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, ансамбль народной музыки «Бяседа», ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы», ансамбль танца, музыки и песни «Талака» и хореографический ансамбль «Хорошки».

Также балетная группа хора выступит в концертном номере Олега Газманова, там она создаст яркое хореографическое сопровождение к попурри знаменитых песен певца, где отдельные фрагменты номера будут в хореографии главного балетмейстера хора, кавалера ордена Дружбы, заслуженного деятеля искусств России Зуфара Толбеева.

Еще одним пунктом у хора станет выступление на фестивале хоровой музыки «Славянский Благовест» в Свято-Успенском кафедральном ом соборе Витебска 17 июля. Там в его исполнении будет в том числе духовная музыка, созданная на канонические молитвенные тексты.

Ранее мы писали, что коллектив хора выступил весной на Днях российской культуры в Камбодже и Вьетнаме.

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