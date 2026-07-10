В Омске закрывается известный производитель пельменей и котлет

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Омске единственный учредитель ООО «В охотку» принял решение о добровольной ликвидации компании. Уведомление об этом вышло на портале «Федресурс».
Компания на протяжении своей работы занималась производством быстрозамороженных. Решение было принято ее единственным участником 26 июня.
ООО было основано в Омской области в ноябре 2006 года местной предпринимательницей Улвией Сараб Кызы Ягубовой.
Флагманским продуктом бренда «В охотку» традиционно были пельмени, в продуктовой линейке также находились манты, хинкали, вареники с различными начинками, шашлык, котлеты и блинчики.
Срок действия прав на бренд истекает в сентябре 2026 года. Сам патент позволял производить под ним и лапшу рамен, буррито, соусы, карамель, мороженое.
Ранее КП-Омск писала о выставлении на аукцион долгов хозяина ООО «СК «Лидер», проходящего процедуру банкротства.
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