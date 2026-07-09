В Омской области пройдет турнир по ловле рыбы поплавочной удочкой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее воскресенье, 12 июля, в деревне Борки Кормиловского района, пройдет областной рыболовный турнир «Июльская жара». Спортсменам предстоит показать мастерство владения поплавочной удочкой на реке Омь.

Турнир «Июльская жара» стартует 12 июля, в 7 часов утра, на побережье реки Омь в районе селе Борки Кормиловского района. Участники будут состязаться в ловле поплавочной удочкой и поборются за медали в личном зачете. Результаты спортсменов определят путем взвешивания их уловов. В министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области отметили, что на турнире ожидается не менее 30 спортсменов. Отметим, что в реке Омь водятся язь, налим, щука, окунь, лещ, карась и плотва.

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