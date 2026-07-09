В Омске за 85 миллионов продается гостинично-банный комплекс

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на портале «Авито» вышло еще одно объявление о продаже готового бизнеса. В данном случае это рeнтaбeльный гocтинично-банный комплeкс на улице Госпитальной.

Продают его за 85 млн рублей. Комплeкс состоит из здaний в два и четыре этaжа. Здесь есть 13 гocтиничных номеров класса «ВИП», люкс, полулюкс и эконом, вместимостью от двух до восьми человек. Также имеются пять банных номеров с финской сауной и бассейнами вместимостью от четырех

до 20 человек, кафе-столовая с кухней.

На закрытой территории комплекса расположены два отдельно стоящих

гостиничных домика, беседка, помещение для охраны, парковка для гостей на 15 автомобилей. В комплексе имеется все необходимое оборудование

для его круглосуточной работы, подсобные помещения для персонала, прачечная. Все здания оснащены центральными коммуникациями (газ, вода, свет, водоотведение, система кондиционирования и видеонаблюдения).

В диалоге с реальным покупателем владелец готов вести торг.

Ранее мы писали, что в Омске продают компьютерный клуб «Колизеум» за 8,5 млн рублей.

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