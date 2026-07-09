Стабильное воровство: бывшие уголовники регулярно крадут велосипеды омичей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Велосипеды стали «хитом» воровских притязаний летом текущего года. С заявлением об угнанном двухколесном транспорте, омичи обращаются в полицию практически каждый день. Исключением не стали минувшие стуки: сразу двое жителей Омска лишились своих «железных коней».

Первое заявление о хищении двухколесного транспорта поступило вчера от омича, проживающего в одном из многоквартирных домов по улице Жукова. Молодой человек оставил свой велосипед стоимостью 35 тысяч рублей у подъезда, а когда вернулся — не нашел свою технику. Полиция достаточно быстро вычислила угонщика: им оказался 49-летний гражданин, ранее судимый за хулиганство, кражу и незаконный оборот наркотиков. Велосипед он успел продать неизвестному лицу.

Еще одно воровство велосипеда, но со счастливым концом, случилось вчера в Ленинском округе. Как и в первом случае, велосипед был оставлен хозяйкой «на минутку» у подъезда своего дома, чем воспользовался 40-летний мужчина. Данный похититель также имел проблемы с законом — ранее он дважды был осужден за кражи. Правда, украденный велосипед он сбыть не успел: полиция уже вернула его хозяйке. Но этот факт не избавит воришку от третьего уголовного дела.

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