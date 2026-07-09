Судебные приставы арестовали четыре авто в Омске

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске 8 июля прошел совместный рейд судебных приставов и ГИБДД. Они искали автовладельцев с непогашенными долгами и неоплаченными штрафами. В региональном ГУФССП рассказали, что пост организовали у остановки «Телецентр».

В числе нарушителей оказался 57-летний владелец «Белджи Х50» 2024 года. За мужчиной числилось два производства на 535 тысяч рублей за ущерб от ДТП. Омич платил по 300-500 рублей в месяц, ссылаясь на безденежье. На месте шофер спорил с приставами, считая, что малые платежи спасут от ареста. Однако сотрудники составили акт описи и оставили иномарку должнику на хранение. Если долг не погасят за 10 дней, авто изымут и продадут.

Остановили и 22-летнюю омичку, ехавшую на «Пежо 308» 2008 года выпуска. Женщина задолжала за коммунальные услуги 39 тысяч рублей. При неоплате машину тоже передадут на реализацию.

За несколько часов проверку прошли десятки водителей. Арест наложили на четыре автомобиля. Такие рейды, как отмечают в ведомстве, заставляют шоферов не только аккуратнее вести себя на дорогах, но и исправнее платить по счетам.

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