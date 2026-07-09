С омского дроппера взыскали 25 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Омске удовлетворили иск о взыскании 25 тысяч рублей в пользу 68-летнего пенсионера, пострадавшего от мошенников. Деньги пришлось вернуть владельцу банковского счета, куда они поступили. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

В мае 2024 года мужчина ответил на звонок лжесотрудников правоохранительных органов. Жертву обмана напугали вестью о взломе аккаунта на «Госуслугах» и убедили перевести сбережения по определенным реквизитам. Потерпевший перечислил 25 тысяч рублей. В ходе расследования полиция установила владельца счета — им оказался уроженец Омска.

Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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