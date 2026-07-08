Омичам прогнозируют +29...+30 градусов и отсутствие облаков 9 июля

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Полностью ясный день ожидается в Омске завтра, в четверг 9 июля. Об этом предупредили синоптики сервиса «Яндекс.Погода».

При отсутствии осадков температура воздуха составит +29...+30 градусов. Ветер подует с северной стороны со скоростью 1,7-13 метров в секунду.

«Влажность воздуха: 33-54%, атмосферное давление 753-754 миллиметров ртутного столба», — уточнили метеорологи.

В течение предстоящих суток прогнозируют слабую магнитную бурю.

Взойдет солнце в 4:40, а спрячется за горизонтов в 21 часа 43 минуты.

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