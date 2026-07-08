В июне в Омске выросла отправка нефтепродуктов по железной дороге

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года на железнодорожных узлах Омской области отправили 9,4 млн тонн различных грузов. Это на 1,3% больше, чем за прошлый аналогичный период. Новость сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В июне погрузки на сети в регионе достигли показателя 1,5 млн тонн — на 6,7% больше, чем в этот же месяц в 2025 году. Основной объем пришелся на нефтепродукты — 1,2 млн тонн (+4% год к году). Сильнее всего увеличились масштабы перевозки зерна — 117,8 тысячи тонн (+39,9%). Поставки стройматериалов выросли в 1,4 раза — до 27,2 тысячи тонн, лома черных металлов на 28,7% — до 20,9 тысячи тонн, продовольствия на 30,6% — до 17,2 тысячи тонн, продуктов перемола на 10,9% — до 6,1 тысячи тонн.

Сода и химикаты показали снижение на 13,2% — до 60,8 тысячи тонн.

Рост грузооборота фиксируют второй год подряд. В 2025-м на сети из Омской области отправили по ЖД-путям 18,2 млн тонн (+5,5%). Нефтепродукты тогда тоже прибавили 2,2%. Динамика подтвердила устойчивое развитие региональной логистики.

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