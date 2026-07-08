В Омской области утвердили нового главу Тевризской прокуратуры

Фото: прокуратура Омской области

В Тевризском районе состоялась церемония представления нового руководителя местной прокуратуры. Им стал Павел Щербак, которого коллективу и главам органов власти представил лично прокурор Омской области Алексей Афанасьев. Об этом ведомство сообщило 8 июля.

Павел Анатольевич родился в 1988 году в Омске, окончил местную академию МВД. На службе в системе с 2020 года, ранее занимал пост заместителя Тарского межрайонного прокурора. Ключевые направления работы нового руководителя: усиление надзора за правами предпринимателей, координация раскрытия преступлений, контроль за выделением земель многодетным жителям, защита прав участников спецоперации и их семей, налаживание взаимодействия с правоохранительными органами и властями.

«Руководитель регионального надзорного ведомства провел личный прием местных жителей, поручив вновь назначенному прокурору Тевризского района организовать соответствующие проверки по обращениям граждан, принять исчерпывающие меры реагирования к восстановлению нарушенных прав», рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что в омском подразделении Сибирского таможенного управления утвердили начальника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В департаменте городского хозяйства сменился замдиректор

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru