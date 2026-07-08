Семья омских врачей Ярошинских отметила День семьи, любви и верности

Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Супруги Светлана и Владислав Ярошинские работают в омской клинической больнице №1 имени А.Н. Кабанова. Историей рождения их чувств поделился минздрав региона в День семьи, любви и верности.

Молодые люди познакомились на первом курсе местного государственного медицинского университета. В 2021 году Владислав Владимирович устроился в ГКБ участковым терапевтом. В 2024-м занялся ультразвуковой диагностикой, именно тогда влюбленные официально оформили свои отношения. Светлана Алексеевна сегодня совмещает должности участкового терапевта и ревматолога. Супруги уверены: общая профессия только укрепляет брак, ведь рядом есть человек, который понимает ответственность дежурств и цену каждого решения.

«Мы всегда можем искренне поддержать друг друга в сложных ситуациях и дать совет как коллеги», — говорят Ярошинские.

Несмотря на погруженность в медицину, дома пара старается сохранять баланс, хотя иногда семейный ужин начинается с обсуждения клинических случаев. Главными ценностями супруги называют взаимоуважение, поддержку, честность и сострадание к людям.

В свободное время Владислав и Светлана устраивают путешествия, особенно любят поездки в горы; вместе готовят и собирают близких за столом.

Ранее мы писали, что студенческая семья Борисовых Омского ГАУ победила в одноименном Всероссийском конкурсе.

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