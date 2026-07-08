Хозяин омского компьютерного клуба «Колизеум» продает его за 8,5 миллиона

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на портале «Авито» выставили на продажу компьютерный клуб «Колизеум». Владелец готов расстаться с ним за 8,5 млн рублей.

Клуб находится на Красном Пути в Советском округе. Его помещение в аренде, она стоит 150 тыс. рублей в месяц. В штате заведения пять сотрудников, их зарплата 200 тыс. рублей в месяц.

Клуб работает в этом месте с 2020 года. В его компьютерном «парке» 44 игровых машины и шесть консолей «ПлэйСтэйшн 5 Про».

Выручка «Колизеума» составляет 1 млн рублей в месяц, расходы 750 тыс., так что прибыль здесь 250 тыс. рублей. Срок окупаемости в случае сделки составит 37 месяцев.

По словам владельца, бизнес не требует дополнительных вложений, все процессы отлажены. Довольно стандартно описание о том, что это подойдет и опытному инвестору, и начинающему предпринимателю.

Ранее мы сообщали, что в Омске продают за 4,3 млн рублей сеть пекарен.

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