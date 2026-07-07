Фото: правительство Омской области

Омский губернатор Виталий Хоценко вместе с представителями правоохранительных и силовых ведомств 7 июля провел совмещенное заседание оперативного штаба региона и антитеррористической комиссии. Об этом он сам сообщил в своем канале в «Максе».

«Проанализировали атаку противника, с которой столкнулся наш регион вчера. Средства ПВО сбили большую часть атаковавших вражеских БПЛА. Профильными службами оперативно ликвидируются последствия», — написал Хоценко.

Подробностей анализа атаки глава региона не привел.

Губернатор уточнил: отдельно власти рассмотрели и оценили обеспечение региона топливом. Для нормализации логистики и снабжения независимых АЗС (в том числе сетей «Топлайн», «Юнигаз» и других) применяются все необходимые меры, принимаются решения.

Ранее мы писали, что ущерб от атаки продолжают подсчитывать, а дроны, атаковавшие наш регион, вошли в общую статистику за сутки от российского Минобороны.

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