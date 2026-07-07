Омская предпринимательница отказалась от автобусного маршрута №385

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП
ИП Галина Захарова решила досрочно отказаться от маршрута №385 «Улица Стрельникова — ПО «Иртыш». Заявление в омский дептранс женщина направила 1 июля, документ опубликован на портале администрации города.
Работа на данном направлении была разрешена до конца июня 2027 года. За перевозчицей соответствующее свидетельство закрепили весной 2019-го. По условиям, на линию ежедневно должны были выходить 25 малых автобусов и две машины среднего класса. В 2023 году схему движения скорректировали после закрытия для транспорта нескольких центральных улиц.
Отметим, что в реестре муниципальных маршрутов №385 пока числится за Захаровой — вероятно, заявление еще не рассмотрели.
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