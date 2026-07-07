Мэр Омска сообщил о начале обустройства новых дорожных ограничителей скорости

Фото: мэрия Омска

В Омске дорожные службы начали обустраивать искусственные неровности, которые обеспечивают безопасность пешеходов на переходах и особенно актуальны вблизи образовательных учреждений.

Как сообщил в своих соцсетях мэр города Сергей Шелест, новые ограничители скорости обустроят в текущем дорожном сезоне на 45 участках улично-дорожной сети к началу учебного года. Всего работы пройдут на 40 улицах.

В том числе в планах обустройства улицы Путилова, Чайковского, Дмитриева, Гашека, Олимпийская, Шевченко, 6-я Шинная, 3-я Железнодорожная, бульвар Архитекторов, проспект Мира и другие. Работы ведутся на территориях всех округов.

«Мероприятия по организации искусственных неровностей призваны снизить скорость движения автомобилей в местах с повышенным риском ДТП, особенно на пути следования к школам, гимназиям и другим учебным заведениям. Работы проводятся согласно проектам организации дорожного движения, утвержденным департаментом транспорта», — уточнил мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

Отметим, что конкретно названные улицы находятся в Советском, Кировском, Октябрьском и Ленинском округах.

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