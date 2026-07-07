Омич утонул в водоеме на улице 1-я Станционная

Накануне, в понедельник 6 июля, в Омске произошла очередная трагедия на воде. По сообщению регионального СУ СКР, в водоеме на улице 1-я Станционная утонул 42-летний мужчина
В ведомстве напомнили, что подобные происшествия регистрируются регулярно. Важно соблюдать правила безопасности: купаться можно только в разрешенных локациях, нельзя заходить в состоянии опьянения в воду, нырять в незнакомых местах или прыгать с плотов и пристаней.
В Иртыше особую опасность представляют водовороты, которые возникают на изгибах и над неровностями дна. Они затягивают человека на глубину.
Взрослых призвали не оставлять детей у воды без присмотра, выбирать для купания оборудованные пляжи и следить, чтобы несовершеннолетние не заплывали за буйки.
Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что за сутки пятеро человек погибли в водоемах региона.
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