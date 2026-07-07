Умер известный омский уролог и преподаватель ОмГМУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский государственный медицинский университет и областная клиническая понесли большую утрату: ушел из жизни врач и преподаватель Петр Шустер. Об сообщили и больница, и заведующий одной из кафедр вуза.

Сообщается, что Шустер скончался скоропостижно на 56-м году жизни.

Доктор преподавал на кафедре хирургии, урологии, работал в вузе уже 25 лет. Он был доцентом и кандидатом медицинских наук. В свое время был награжден знаком регионального министерства здравоохранения «Отличник здравоохранения Омской области». КП-Омск отлично помнит его как увлеченного хоккейного болельщика, улыбчивого и приветливого человека, старавшегося лично бывать на большинстве домашних матчей «Авангарда».

Редакция КП-Омск выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Петра Шустера.

Ранее мы писали, что умер ветеран ОмГАУ Владимир Романов.

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