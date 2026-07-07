Из райцентра Омской области уехал в ЛНР груз гуманитарной помощи

Фото: минтруд Омской области

Комплексный центр Одесского района Омской области отправил гуманитарную помощь в Стаханов, подшефный город нашего региона в ЛНР. В республику ее уже отвезла некоммерческая организация «Мы с тобой».

Волонтеры распределят на месте груз среди семей, воспитывающих тяжелобольных детей, а также одиноких маломобильных пожилых людей.

Директор организации Людмила Клепова отметила, что такие посылки всегда востребованы:

«Практически каждый день мы видим, насколько непросто приходится семьям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми или пожилыми родственниками. Это требует не только огромных душевных сил, но и значительных финансовых затрат. Поэтому любая помощь очень важна».

Груз стал очередным результатом сотрудничества социальных учреждений и общественных организаций. Благодаря ему необходимые средства ухода регулярно получают те, кому они особенно нужны.

«Сейчас мы развиваем сотрудничество с некоммерческими организациями и общественниками из разных регионов, чтобы привлекать дополнительные ресурсы и помогать как можно большему числу наших жителей», — отметила директор некоммерческой организации «Центр идей для людей», — отметила депутат Совета городского округа Стаханов Светлана Бобрусь.

Областной минтруд уже по факту прибытия груза в ЛНР сообщил: средства гигиены передали вышеназванным категориям людей, которые в них нуждаются.

Ранее мы писали, что Омск в 2025 году помог ремонту четырех улиц Стаханове.

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