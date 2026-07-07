В ботаническом саду Омского ГАУ отметили День семьи

Встреча студенческих семей в Ботаническом саду ОмГАУ. Фото: пресс-служба вуза

В Омском ОмГАУ зародилась новая традиция. В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности руководство вуза пригласило студенческие семьи на неформальную встречу в Ботанический сад. Пока активисты Студсовета развлекали детей на интерактивной площадке, ректор Оксана Шумакова, проректоры и деканы пообщались с молодежью в формате открытого диалога.

Ректор поделилась личным опытом создания студенческой семьи, а проректор по социальной работе и молодежной политике Андрей Забудский подробно разъяснил собравшимся федеральные и региональные меры поддержки. Студенты задавали волнующие их вопросы: от содействия в получении путевок в детские сады до секретов тайм-менеджмента при совмещении учебы и воспитания детей.

Кульминацией встречи стали личные истории гостей. Самую опытную студенческую семью — Мукановых — отметили за мудрость и сохранение традиций, подарив им фарфоровые чайные чашки для семейных чаепитий. Неожиданный сюрприз преподнесла пара Данила Болдыря и Юлии Звягиной: прямо во время мероприятия, в присутствии ректора и однокурсников, молодой человек сделал девушке предложение. Будущим молодоженам также вручили парные чашки «на семейное счастье». Еще одной радостной новостью стало объявление семьи Костериных о том, что они ждут ребенка.

Поддержка студенческих семей становится важным вектором молодежной политики в российских вузах. Совмещение учебы и воспитания детей требует особой инфраструктуры и внимания со стороны администрации. Участники встречи в ОмГАУ единогласно поддержали идею сделать подобные неформальные собрания в ботаническом саду ежегодной традицией.

После официальной части гости отправились на экскурсию по саду и продолжили общение в беседке, поучаствовав в интерактиве «Ромашка желаний» и оставив свои отзывы для организаторов. Вуз планирует и дальше развивать среду, в которой студенты могут успешно реализовывать себя как в профессии, так и в личной жизни.

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