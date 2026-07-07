В Омской области за июнь бесследно пропали 5 человек

140 заявок и 87 спасенных жизней — статистика отряда за июнь. Фото: «ЛизаАлерт»

Омское подразделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовало статистику своей работы за июнь 2026 года. За прошедший месяц волонтеры и координаторы отработали 140 заявок о пропаже людей. Подавляющее большинство пропавших удалось найти живыми, однако поиски 5 человек до сих пор не прекращаются.

Согласно официальным данным отряда, из 140 поступивших обращений 87 человек были найдены живыми. Еще 15 раз волонтерам удалось помочь людям найти потерянных родных, а в 17 случаях была установлена личность неизвестных.

К сожалению, не обошлось без трагедий: 5 человек были обнаружены погибшими. 10 заявок оказались неподтвержденными, а 1 дело было передано в телепередачу «Жди меня».

Особое беспокойство у поисковиков вызывают 5 человек, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести. Работа по ним не останавливается ни на минуту: волонтеры продолжают распространять ориентировки в городе и области, а также тщательно проверять любые поступающие свидетельства от неравнодушных горожан.

Представители «ЛизаАлерта» традиционно призывают омичей не откладывать обращение за помощью и беречь своих близких. Главное правило поисковиков: звонить на горячую линию нужно сразу же, как только обнаружена пропажа родственника или знакомого.

Ожидание мифических «3 суток», которые якобы необходимо выждать перед подачей заявления — это опасное заблуждение, которое может стоить человеку жизни. Своевременная заявка в полицию и поисковый отряд многократно повышает шансы на быстрое и успешное спасение.

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