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НовостиПроисшествия6 июля 2026 15:41

Впервые за долгое время в Омской области не случилось ДТП с пострадавшими

Всего нарушений ПДД за сутки было 537
Кирилл Янчицкий

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 5 июля в Омской области не было аварий с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В ходе надзора инспекторы возбудили 537 административных дел за нарушения ПДД, из них за управление авто в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования 13. Нарушений, допущенных пешеходами, было 48.

Нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 30. Случаев проезда на красный сигнал светофора было три. Нарушали правила проезда пешеходных переходов 13 раз.

Ранее мы сообщали, что в Омске иномарка въехала в 17-летнего питбайкера.

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