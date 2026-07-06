Впервые за долгое время в Омской области не случилось ДТП с пострадавшими

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 5 июля в Омской области не было аварий с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В ходе надзора инспекторы возбудили 537 административных дел за нарушения ПДД, из них за управление авто в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования 13. Нарушений, допущенных пешеходами, было 48.

Нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 30. Случаев проезда на красный сигнал светофора было три. Нарушали правила проезда пешеходных переходов 13 раз.

Ранее мы сообщали, что в Омске иномарка въехала в 17-летнего питбайкера.

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