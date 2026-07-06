Омские врачи спасли пациентку после 41 дня борьбы с пневмонией

Фото: министерство здравоохранения Омской области

В омском клиническом медико-хирургическом центре выходили 71-летнюю пациентку с тяжелой пневмонией. Больная провела в стационаре 41 день, из них почти месяц — в реанимации. Об этом рассказали 6 июля в региональном минздраве.

Сибирячка поступила в диспансер с подозрением на острый коронарный синдром и перенесла клиническую смерть. Кардиологи стабилизировали состояние женщины, но затем у нее выявили тяжелую бактериальную пневмонию и перевели в терапевтическое отделение КМХЦ. Здесь за жизнь больной боролись терапевт, пульмонолог, кардиолог и анестезиологи-реаниматологи. Были также диагностированы атеросклеротическая болезнь сердца и сердечная недостаточность, что усложняло прогноз.

«Тяжелая бактериальная пневмония, как правило, характеризуется обширным поражением легочной ткани, выраженной дыхательной недостаточностью и сильной интоксикацией организма. У пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями такая патология особенно опасна: она стремительно усугубляет состояние и может приводить к полиорганной недостаточности. Именно с таким жизнеугрожающим диагнозом и столкнулась наша пациентка», — сказал терапевт-пульмонолог КМХЦ Марсель Каримов.

Несмотря на тяжесть состояния омички, врачам удалось ей помочь. Женщину уже выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

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