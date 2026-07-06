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НовостиОбщество6 июля 2026 13:20

Под Омском сняли на видео лосиху, которая прячется в луже от мошек и слепней

Летом 2026 года животные сильно страдают от гнуса
Анна Ковалёва
Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

В лесах Омской области из-за гнус атакует даже крупных животных. Видео с молодой лосихой, которая буквально вжимается в грязную лужу, пытаясь спастись от насекомых, опубликовал инспектор Тарского района. Об этом рассказали 6 июля в региональном БУ «Управление по охране животного мира».

Глаза лосихи практически полностью залеплены мошкой и слепнями, она выглядит измученной, дезориентированной и беспомощной перед роящейся «тучей». В такие периоды у копытных критически падает зрение, они перестают нормально питаться, тратят все силы на борьбу с паразитами. Укусы вызывают отеки и воспаления, а в особо жестокие сезоны животные могут даже погибнуть от потери крови и токсического шока.

Специалисты управления отметили, что летом 2026 года в Омской области гнус буквально лютует.

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