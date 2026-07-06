Пьяный омский подросток без прав перевернул «Тойоту» с пассажирами

Фото: УМВД России по Омской области

В Нижнеомском районе ночью 6 июля произошло ДТП с участием 17-летнего водителя. Не имея прав, нетрезвый юноша вел «Тойоту Спринтер». На 7-м км дороги Нижняя Омка — Старомалиновка машина слетела в кювет и опрокинулась. Есть пострадавшие. Предварительными данными поделились в УМВД и прокуратуре Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области

В результате аварии с травмами госпитализировали как водителя, так и пятерых пассажиров — 19-летнего парня, двоих 20-летних девушек и девочек 17 и 14 лет. В отношении подростка возбудили сразу шесть административных дел. Основание — вождение в нетрезвом виде без удостоверения (в выдыхаемом воздухе обнаружили 0,417 мг/л), непристегнутый ремень, отсутствие страховки, игнорирование правил перевозки людей, причинение вреда здоровью и езду на незарегистрированном авто.

На 38-летнюю мать нарушителя составили протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП за передачу управления пьяному лицу. Прокуратура взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП.

Ранее мы писали, что в Тарском районе травмировался 14-летний мотоциклист.

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