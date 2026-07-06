В Омской области нашли еще один новый очаг бешенства

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области специалисты и лабораторные исследования выявили еще один очаг бешенства. Смертельно опасное, в том числе для людей, заболевание нашли в деревне Нижняя Бития в Саргатском районе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко уже подписал указ о введении карантина на территории этого сельского поселения. Как следует из документа, очаг заболевания находится на территории личного подсобного хозяйства на улице Озерной.

Ограничения введены как в самом очаге, так и в деревне. Так, на территорию ЛПХ запрещен вход посторонним лицам, за исключением тех, кто участвует в ликвидации заболевания и сотрудников ветеринарной службы.

На территории сельского поселения введен запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, ввоз и вывоз животных. Запрещено лечение восприимчивых животных, отлов диких особей для зоопарков, также установлены и другие ограничения. Карантин установлен на срок два месяца.

Напомним, это уже далеко не первый случай бешенства в регионе. Новые очаги опасного заболевания выявляются чуть ли не еженедельно, в этом году уже зафиксировано три случая смерти от бешенства среди людей.

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