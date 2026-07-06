Омский Областной центр здоровья на 1,4 миллиона обновил оборудование

Фото: минздрав Омской области

В Областном центре здоровья обновили арсенал медоборудования, сообщила 6 июля пресс-служба минздрава региона. Стоимость новой техники превышает 1,43 млн рублей.

Теперь экспресс-оценка здоровья граждан, приходящих на обследование, проводится на новейших аппаратах.

«Оснащение центра здоровья современным оборудованием стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Здоровье для каждого»…

В центр уже поступили:

- Современный биоимпедансный анализатор обменных процессов и состава тела, который позволяет оценить соотношение жировой, мышечной и водной массы, индекс массы тела, уровень обменных процессов.

- Анализатор монооксида углерода. Аппарат определяет уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, помогает оценить степень воздействия табачного дыма на организм, а также использовать результаты обследования при консультировании по вопросам отказа от курения», — уточнили в минздраве.

Кроме того, в списке новой техники компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности легких «Спиро-Спектр». Он предназначено для оценки внешнего дыхания, выявления возможных нарушений. Еще одна новинка это система определения рисков сердечно-сосудистых заболеваний периферических артерий «BPLab Angio», современный комплекс для обширной неинвазивной диагностики. Основная задача у него это выявление патологий сосудов, оценка рисков развития инфарктов и инсультов. Причем задолго до их явных симптомов.

Новое поколение аппаратно-программных комплексов дает за один визит оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, провести биоимпедансометрию. В итоге такие данные дают возможность выявить предриски на ранних стадиях, пояснила врач центра Светлана Журавлева.

Вскоре сюда придет и аппаратно-программный комплекс «Здоровье-экспресс», для оценки уровня психофизического состояния и параметров физического развития, отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что областной минздрав рассказал о частых травмах самокатчиков.

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